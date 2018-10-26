فيديو | مصطفى البرغوثي: ما تحقق في الخان الأحمر انتصار في جولة والمعركة مستمرة

القدس- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن ما تحقق في الخان الأحمر بفعل المقاومة الشعبية والوحدة يعتبر انتصاراً في جولة، مؤكداً أن المعركة مستمرة.

جاء ذلك، خلال كلمته اليوم الجمعة بحضور القوى والمتضامنين والأهالي في الخان الأحمر.

ووجه البرغوثي الشكر لأهالي الخان وآل أبو داهوك والجهالين، وكافة المتضامنين على وقفتهم وصمودهم في الخان الاحمر، قائلاً: هذه الوقفة التي لولاها لما استطاعت، المقاومة الشعبية العظيمة دحر مخططات الاحتلال.

وقال: ما تحقق في الخان الأحمار هو انتصار في جولة، لكن المعركة مستمرة من أجل ليس فقط الحفاظ على الخان الأحمر، وإنما ما يمثله الخان من حماية للقدس وحماية لحقنا في دولة حرة مستقلة، وللضفة التي أرادوا شطرها الى نصفين، وحماية لأكثر من 46 تجمع سكاني يريد الاحتلال أن يمارس التطهير العرقي ضدها جميعها.

وأضاف البرغوثي: هذا الانتصار يجب ان يترسخ بإنهاء كامل وتام لكل مخططات ترحيل الخان الأحمر وأهله.

يشار إلى أن إعلام الاحتلال ذكر في وقت سابق، أن حكومة الاحتلال قررت تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك، بفعل المقاومة الشعبية والفعاليات التضامنية المختلفة، والإدانات والتحذيرات الدولية من إقدام سلطات الاحتلال على هدم الخان وتهجير أهاله.