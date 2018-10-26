الاحتلال يقمع مسيرة المزرعة الغربية ويعتدي على الطواقم الصحفية

رام الله- وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات شهدتها قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية، من بينهم طاقم تلفزيون فلسطين، حيث أطلقت تجاههم القنابل الغازية، ومنعتهم من تغطية الأحداث، واحتجزت طاقم قناة العالم.