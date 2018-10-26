4 شهداء برصاص الاحتلال في الجمعة الواحدة والثلاثين لمسيرات العودة

غزة- وطن: استشهد 4 شبان برصاص الاحتلال، في الجمعة الواحدة والثلاثين لمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي انطلقت في الثلاثين من مارس- آذار المنصرم.

5:32 : الشهيد الرابع.. استشهاد الشاب عايش غسان شعث (23 عاماً) شرق خانيونس.

5:25 : استشهاد الشاب أحمد سعيد أبو لبدة (22 عاماً) شرق خان يونس لترتفع حصيلة الاحداث شرق قطاع غزة.

5:13 : استشهاد نصار أبو تيم (22 عاماً) برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

4:34 : استشهاد محمد خالد محمود عبد النبي (27 عاماً) استشهد متأثرا بجراحه الذي اصيب بها شرق جباليا.

ومنذ انطلاق المسيرات بعد صلاة الجمعة، أصيب العشرات من المواطنين برصاص الاحتلال في جمعة "غزة صامدة وما بتركعش" شرق قطاع غزة.

واندلعت مواجهات بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال شرق مدينتي رفح وخانيونس، جنوب قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات عديدة في صفوف المواطنين