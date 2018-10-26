القدس تقيم صلاة الغائب على ضحايا البحر الميت

القدس- وطن: أقيمت في المسجد الأقصى، بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على ارواح من قضوا في حادثة البحر الميت.

وتوفيّ مساء الخميس 18 شخصاً فيما أصيب 35 آخرون جلّهم من الطلبة نتيجة مداهمة سيول الأمطار لمنطقة "زرقاء ماعين" باتجاه البحر الميت، حيث كان يتواجد طلاب في رحلة مدرسيّة.

وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في خطبة الجمعة، نسأل الله تعالى ان يكتبهم من الشهداء مضيفا انه ما زال بعضهم مفقود ونسال الله سبحانه وتعالى الشفاء لجراحهم كما نسال الله تعالى ان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان والاحتساب عند الله تعالى.