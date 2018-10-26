الاحتلال يقصف نقطة رصد للمقاومة وسط قطاع غزة

غزة- وطن: استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، نقطة رصد للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستهداف الطائرة لنطقة الرصد بصاروخ مما أدى لتدميره، دون إصابات.

وأشارت لوصول 38 إصابة لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح منها 4 حرجة، نتيجة إطلاق الاحتلال النار بشكل كثيف ومتعمد على المتظاهرين سلميًا شرق المخيم ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وأعلنت صحة غزة قبل قليل عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة العشرات جراء قمع الاحتلال آلاف المواطنين في قطاع غزة عصر اليوم الذين خرجو للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بالجمعة الـ31 والتي تحمل عنوان "غزة صامدة ولن تركع".

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عاماً.