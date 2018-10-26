"الخضر" و "دورا" يحتكمان للتعادل السلبي في دوري الدرجة الأولى

رام الله- وطن: احتكم فريقا شباب الخضر وضيفه شباب دورا إلى التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الخضر في محافظة بيت لحم، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

بهذا التعادل تخلص "الخضر" من المركز الثاني عشر، الأخير، متقدما مركزا واحدا وبرصيده 5 نقاط.

أما "دورا" فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.

تهديد أولي في المباراة جاء مع الدقيقة 4 لمصلحة الخضر عندما صوب زين صايل كرة من خارج الصندوق، تمكن حارس دورا على دفعتين من الإمساك بها.

الدقيقة 15 أخطر فرص "دورا" عندما تقدم محمد الكركي بالكرة ودخل بها الى داخل الصندوق وبدلا من التسديد، فضل التمرير لكن الحارس كان يقظا وامسك بها.

الدقيقة 24 احتسب الحكم ضربة جزاء للخضر، فشل خليل عيسى في ترجمتها، عندما تصدى الحارس بها وابعدها.

دورا لعب بطريقة اغلاق المنطقة الخلفية والاعتماد على الهجمات العكسية التي شكلت في بعضها خطورة على دفاع الكتيبة الخضراوية.

واصل الخضر اهدار الفرص ففي الدقيقة 42 سدد عزام صلاح كرة فشل الحارس في التقاطها، ابعدها المدافع الى ركنية لم تستثمر. بعدها بدقيقة كرة مقشرة في داخل الصندوق للاعب عمر عيسى، سددها الى الخارج.

وشهد الشوط الثاني بداية قوية من دورا مع هجوم ضاغط قابله تراجع من الخضر.

الدقيقة 57 اخطر الفرص التي أتيحت لكتيبة الجبل "دورا" خطأ فادع من مدافع الخضر، عندما فشل في التعامل مع الكرة، خطفها بشير أبو قبيطة وانفرد مع الحارس، تجاوزه، لكن مدافع الخضر جادالله موسى ابعدها من امام أبو قبيط قبل ان يسدد الى داخل المرمى.

فرصة هدف محققه للخضر في الدقيقة 62، ضبة ثابته نفذها عزام صلاح، الى داخل الصندوق، ارتقى لها المدفعجي المهدي خالد، براسه سددها تالق الحارس في الإمساك بها.

الدقيقة 83 فرصة محققة ضائعة لدورا، عرضية الى داخل الصندوق، ارتقى لها بشير أبو قبيطة، براسه سددها الى الخارج.

العارضة وقفت لراسية أبو قبيطة في الدقيقة 85.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد من بدل الضائع، تالق حارس دورا عندما اخرج كرة نفذت من ضربة ثابته من على خط المرمى حارما الخضر من فوز محقق.

الحكام علاء الحوتري، وساعده رائد أبو عمار، ايسر شريم ورابعا ماجد موافي، راقبها فادي اللحام، ومقيم حكام خالد الشلودي.

في بقية المباريات

فاز جنين على هلال اريحا 7-0

وأهلي قلقيلية على العيسوية 0-2