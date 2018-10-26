تركيا تطالب السعودية تسليم المتهمين بقتل خاشقجي لمحاكمتهم

وطن- وكالات: أعلنت وزارة العدل التركية أن النيابة العامة في إسطنبول أعدت طلباً لتوجيهه إلى المملكة العربية السعودية، لتسليم المشتبه بهم الـ 18 في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات التركية.

وأضافت وزارة العدل التركية في بيان صدر اليوم الجمعة، أن الموقوفين الـ18 في السعودية على ذمة قضية مقتل خاشقجي "متهمين بالقتل المتعمد الوحشي والتعذيب".

وبررت وزارة العدل التركية طلبها للسعودية بالقول إن النظام القضائي في تركيا يتمتع بالشفافية، ويناسب أكثر لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت الوزارة استعدادها لأن تكون محاكمة المشتبه بهم الـ18 في تركيا مفتوحة أمام المراقبين الدوليين من أجل ضمان شفافيتها.