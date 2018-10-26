غزة تعلن الجمعة القادمة.. شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة الـ32 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي ستحمل اسم"شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم" في ذكرى وعد بلفور.

وطالبت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مخيم ملكة شرق غزة بريطانيا بالتراجع والاعتذار عن وعد بلفور الذي اعطت بموجبه ارض فلسطين للاحتلال الاسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني دون المساس بالعودة الى اراضيه التي شرد منها.

واكدت الهيئة استمرار المسيرات بأدواتها السلمية والشعبية، مؤكدة رفضها واستنكارها للقاء التطبيعي في بعض العواصم العربية للاحتلال تحت أي عنوان كان رياضيا او ثقافيا او أي امر كان.

كما توجهت الهيئة بالتحية للجماهير في القدس والارض المحتلة والمنتفضين في الضفة معزية الاردن بضحايا حادثة البحر الميت.