خطيبة خاشقجي ترفض دعوة ترامب زيارة البيت الأبيض

وطن- وكالات: قالت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إنها رفضت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض، متهمة إياه بعدم الصدق في التحقيق في جريمة القتل.

وقالت خديجة جنكيز للتلفزيون التركي إنها تعتقد أن الدعوة تهدف إلى التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.

وكان خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل ثلاثة أسابيع.

وتنفي الرياض تورط أفراد من العائلة المالكة الحاكمة في قتله وتلقي باللوم على "عملاء مارقين".

ونفت المملكة العربية السعودية في البداية معرفة مصير الصحفي.

وفي عمود في نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، قالت خديجة إنه إذا قدم ترامب "مساهمة حقيقية في الجهود الرامية إلى الكشف عما حدث داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في ذلك اليوم ، فسأفكر في قبول دعوته".

وقال ترامب إنه "غير راضٍ" عن الرواية السعودية، لكن في الوقت الذي طرحت فيه إمكانية فرض عقوبات، شدد أيضاً على أهمية العلاقات بين البلدين.

في غضون ذلك، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية بالكشف عن مكان جثمان الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.