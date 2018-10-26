صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والاحتلال يزعم اطلاق صواريخ من القطاع

غزة- وطن: دوت عدة انفجارات في بلدة "سديروت" ومحيطها، بعد لحظات من دوي صفارات الإنذار في مناطق النقب الغربي.

زعمت مصادر إسرائيلية، أن جرى إطلاق عدد كبير من الصواريخ من قطاع غزة تجاه بلدة "سديروت" ومحيطها.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الحديث يدور عن اطلاق ما يزيد على 10 صواريخ وأن القبة الحديدية تصدت لها بفعالية كبيرة لها.

وأشارت إلى أن بطاريات القبة الحديدية عملت على التصدي لأكثر من 8 صواريخ، موضحة أن 7 مستوطنين أصيبوا بحالة هلع خلال هروبهم إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار.