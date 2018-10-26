أم الفحم تفوز بثلاثية نظيفة على كوكب أبو الهيجاء.. ودقيقة حداد على ضحايا الأردن‎

القدس- وطن: فاز فريق الدرجة الأولى الشماليّة، هـ. ام الفحم بثلاثة أهداف نظيفة للاشيء على فريق كوكب أبو الهيجاء.

جرت المباراة، اليوم الجمعة، على أرض استاد السلام في ام الفحم لأولّ مرّة منذ بدء الدوري.

وحضر المباراة، حشد غفير من الفحماويين الذين جاءوا لتشجيع فريقهم.

كبير ومستحق

عقبّ الناطق الإعلامي بلسان الفريق الفحماوي - باسل جبارين على المباراة قائلا لـبكرا:" فوز كبير ومستحقّ على فريق صعب وعنيد ، الطاقم المهني واللاعبون قاموا بالإستعداد جيدا لهذا اللقاء وكان الفوز هدفنا والحمد لله قد تحقق".

وأضاف:" قمنا بتقديم طلب للإتحاد العام لكرة القدم من أجل اجراء دقيقة حداد قبل المباراة على روح أطفالنا الذين فقدناهم أمس بسبب الفيضانات في منطقة البحر الميت وغور الاردن.. نسأل الله أن يلهم أهلهم الصبر وأن يعيد المفقودين لأهلهم سالمين وان يعافي ويشفي جميع المصابين".

أنهى الناطق كلامه قائلا:" نشكر الجمهور الفحماوي الكبير الذي حضر وشجّع طيلة دقائق المباراة".

"بكرا"