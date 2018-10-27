مصرف الصفا الإسلامي يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

جنين- وطن: في إطار جهوده لضمان الشمول المالي وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في أرجاء الوطن، واستكمالا لخطته في التفرع والانتشار، باشر مصرف الصفا "البنك الإسلامي الأحدث في فلسطين" يوم الخميس تقديم خدماته المصرفية للجمهور بفرعه الجديد في مدينة جنين الكائن في شارع الجامعة بالقرب من باصات الجامعة الأمريكية ، وذلك استمرارا لمسيرة العطاء التي بدأها منذ عامين لتوفير الخدمات المصرفية المتطورة وفق أصول الشريعة الإسلامية في فلسطين.

وأكد نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي"، أن افتتاح المصرف لفرعه الجديد في مدينة جنين يأتي في إطار الاستراتيجيات التي وضعها المصرف لتنفيذ خطته التوسعية الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي، وبما يتوافق مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية بهدف النهوض بالقطاع المصرفي الفلسطيني، وبما يكفل تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتطورة وفق أحكام الشريعة الإسلامية لمختلف شرائح مجتمعنا الفلسطيني.

وأضاف البرغوثي "حرصت إدارة مصرف الصفا على افتتاح فرع للمصرف في جنين لتلبية تطلعات أهلنا في المحافظة بالحصول على خدمات وبرامج مالية متميزة ومتطورة، بالإضافة إلى التزام المصرف بالمساهمة في دعم المشاريع المجتمعية والتنموية بما يخدم أبناء شعبنا في المحافظة"، مؤكداً على ان المصرف بمشيئته تعالى سيكون في خدمة المواطنين في كافة محافظات الوطن خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ودعا البرغوثي المواطنين في محافظة جنين إلى الاستفادة من خدمات وبرامج مصرف الصفا المتميزة، مثل برنامج حسابات التوفير "جود" والذي يُعدّ أحد أبرز برامج المصرف، حيث يتيح للعملاء ادخار أموالهم وتنميتها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية؛ والحصول على فرص لربح العديد من الجوائز والتي تشمل الجائزة الأسبوعية وقيمتها 10 آلاف شيكل، هذا وبإمكان المواطنين الاستفادة من برنامج (تاج) لتمويل الخدمات الصحية والذي يتيح الفرصة لعملاء المصرف لتغطية تكاليف العلاج وإجراء العمليات بشروط ميسرة حيث تصل فترة سداد الأقساط إلى 72 شهراً، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التمويلية المميزة الأخرى.

يذكر ان مصرف الصفا"الإسلامي" أطلق مؤخرا برنامج تمويل التعليم والتدريب "درجات" الذي يتيح للطلبة تمويل أقساط المدارس والمعاهد والجامعات إضافة إلى رسوم الدورات التدريبية والتأهيلية.

وأوضح البرغوثي أن مصرف الصفا يواصل تنفيذ خطته التوسعية في باقي المحافظات، حيث باشر المصرف في التحضير لافتتاح فرعه الجديد في مدينة البيرة خلال هذا العام. وكان مصرف الصفا قد افتتح فروعاً له في محافظتي الخليل ونابلس إلى جانب المقر الرئيسي في مدينة رام الله، بالإضافة إلى افتتاح مكتب للمصرف في جامعة النجاح الوطنية لخدمة الطلبة والكادر التعليمي وموظفي الجامعة.