وزير الدفاع الأمريكي: مقتل خاشقجي يقوض الاستقرار الإقليمي

وطن- وكالات: قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت، "إنّ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول "يقوض الاستقرار الإقليمي".

وأضاف في حديثه خلال مشاركته في "منتدى "حوار المنامة" حول شؤون الشرق الأوسط في العاصمة البحرينية "انطلاقًا من مصالحنا الجماعية في إحلال السلام والاحترام الراسخ لحقوق الإنسان، فإن قتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يجب أن يعنينا بشكل كبير".

وتابع أن "تقاعس أي دولة عن الالتزام بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي الذي نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أنه سيواصل التشاور مع الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته " للنظر في التداعيات الواسعة لهذه القضية".

وفي السياق، لفت ماتيس إلى خطة الخارجية الأمريكية لاتخاذ "مزيد من الإجراءات ردا على واقعة القتل".

وحول الدعم الأمريكي للسعودية، شدد "ماتيس" على أنّ احترام واشنطن للشعب السعودي "لابد أن يرافقه الشفافية والثقة (من جانب السعوديين)".

والسبت الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يومًا، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".