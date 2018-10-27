مخطط استيطاني لسلب منازل مقدسيين في الشيخ جراح

القدس- وطن: قدمت جمعيات وشركات استيطانية مخططاً استيطانياً لبناء عدد من الأبراج السكنية محل منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتدعي الشركات والجمعيات الاستيطانية المدعومة من عراب الاستيطان عضو بلدية الاحتلال بالقدس أريه كينج ملكيتها لأراض في الشيخ جراح، والمقامة عليها مبان سكنية فلسطينية تسكنها العديد من العائلات الفلسطينية منذ ما يزيد عن 60 عامًا، وتعتبر محمية بموجب القانون.

ويأتي هذا المخطط بعد أن فشلت تلك الجمعيات الاستيطانية في قضية إخلاء وتهجير 11 عائلة مقدسية من الشيخ جراح على مدار سنوات.

يذكر أن الجمعيات الاستيطانية استولت على العديد من الأراضي في الحي وأقامت 25 وحدة استيطانية على أراضي "كرم المفتي" وفي محيط مغارة الشيخ السعدي التي حولتها تلك الجمعيات إلى مغارة وكنيس للصلاة باسم "الصديق شمعون"، واستولت على العديد من المنازل في محيطها لعزل البلدة القديمة.