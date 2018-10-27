غزة ورام الله يشيعان جثامين 5 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال أمس

غزة- وطن: شيعت الجماهير في قطاع غزة ظهر السبت جثامين 5 شهداء ارتقوا أمس الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة خلال مشاركتهم بجمعة "غزة صامدة ولن تركع" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وشاركت الجماهير في تشييع كلًا من الشهيد محمد خالد محمود عبد النبي (27 عامًا) وأصيب بها شرق جباليا، ونصار أبو تيم (22 عامًا) وأحمد سعيد أبو لبدة (22 عامًا) وعايش غسان شعت (23 عامًا) وأصيبوا شرق خان يونس، والشهيد مجاهد عقل الذي استشهد متاثرًا بجراحه الذي أصيب بها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحملت الجماهير جثمان الشهداء للصلاة عليهم وموارتهم الثرى في مقابر الشهداء كل في محافظته.

وفي رام الله، شيع سكان المزرعة الغربية جثمان الشهيد عثمان لدادوة والذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال خلال مواجهات، عقب صلاة الجمعة.