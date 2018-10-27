الأحمد يمنع "وطن" من تغطية جلسة حوارية بين الكتل البرلمانية وممثلي حراك الضمان والنقابات

رام الله- وطن للانباء: منع رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي المعطل، عزام الأحمد، تلفزيون وطن من تغطية الجلسة الحوارية التي تعقد لحظة كتابة هذا الخبر، في مقر المجلس التشريعي برام الله، بين الكتل البرلمانية وممثلي حراك الضمان الاجتماعي، والنقابات العمالية.

وكان طاقم وطن يستعد لنقل الجلسة الحوارية بين الأطراف المذكورة مباشرة، حين اعترض الأحمد وطلب منهم مغادرة القاعة، والانتظار إلى حين انتهائها من أجل معرفة ما جرى من خلال مقابلة قصيرة.

وتعقد هذه الجلسة الحوارية استكمالاً للجلسة السابقة التي جرت بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، يوم الخميس الماضي، والتي نقلتها وطن عبر البث المباشر، في تغطية استمرت 3 ساعات متواصلة، زلّ خلالها لسان عزام الاحمد ليقول إن المتاخرين عن الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي لن يتم إسقاط عقوبات عليهم وفقا لما سمعه على لسان رئيس الحكومة، رامي الحمدالله.

وعبر البث المباشر أيضا عقب وزير العمل مأمون أبو شهلا على حديث الأحمد، بأن مؤسسة الضمان هي من اقترحت ذلك على الحمدلله، قبل أن ينبههم أحد الحضور بأنهم على الهواء مباشرة، ويطلبوا من مراسل وطن وقف التغطية فورا.

وعلى أثر ذلك، اعترض الأحمد اليوم على نقل وطن لمجريات الجلسة الحوارية، ومنعها من التغطية.