مصرع 5 أشخاص وإصابة 193 آخرين في 212 حوادث سير الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 193 آخرون، جراء 212 حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت، أن إدارة شرطة المرور سجلت 212 حوادث سير، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين، وصفت إصابة 4 منهم بالخطيرة و21 بالمتوسطة، و168 بالطفيفة.

وأضاف البيان ان شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 13414 مركبات، وأنزلت عن الشارع 111 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4872 مخالفة مرورية، وحجزت 182 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 60 مركبة غير قانونية.