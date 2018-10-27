حماس: ما يتعرض له قطاع غزة من استهداف عدوان خطير

غزة - وطن: اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، ان ما تعرض له قطاع غزة المحاصر من قصف وتدمير واستهداف هو عدوان إسرائيلي خطير، يأتي في إطار التنافس الحزبي الإسرائيلي وتصدير أزماتهم الداخلية على أهلنا في القطاع

وقالت الحركة خلال بيان ان هذا العدوان سيكون له ما بعده في تحديد مسارات وآليات التعامل الميداني مع الاحتلال، مشددة ان حركته لن تسمح أن يبقى قطاع غزة ودماء المتظاهرين العزل ومقدرات المقاومة، ومواقعها مادة للتنافس الإسرائيلي الداخلي أو ساحة لتصدير أزمات الاحتلال الداخلية.

ورفضت الحركة محاولة الاحتلال التهرب الإسرائيلي من أي استحقاقات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار 2014، مع فصائل المقاومة يتم بموجبه إنهاء معاناة وحصار غزة وأهلها.