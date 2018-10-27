السعودية تعلق على تهديد ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة بسبب خاشقجي

وطن- وكالات: قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن بلاده حليف للدول الغربية، وإن هذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات.

وكان الجبير يلقي كلمته خلال مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية، المنامة، عندما قال إن "المملكة حليف للدول الغربية، وهذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: لدينا استثمارات كبيرة متعلقة بالطاقة، ونحن بحاجة لنظام عالمي مستقر، ومكافحة فاعلة للإرهاب، ولتحقيق حرية وأمان الملاحة في الممرات المائية في العالم وسنستمر في ذلك، ولا نرى أي تغيير سلبي في العلاقات مع دول العالم فهناك مصالح ثابتة ونحمي مصالحنا ونعمل مع بلدان لحمايتها.

وأبدى الجبير استياءه من التعاطي الإعلامي مع حادث مقتل الصحفي السعودي، عادل الجبير، قائلا: "أطالب وسائل الإعلام بانتظار التحقيقات حتى تنتهي، بالقضية التي أصابت الإعلام بحالة هستيرية".

وحول تلويح عدد من الدول الأوروبية وأبرزها ألمانيا بإمكانية وقف مبيعات الأسلحة السعودية، حال ثبوت تورط قادتها في قتل خاشقجي، قال الجبير: إن "المملكة توقفت منذ فترة طويلة عن شراء أسلحة من ألمانيا".

وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، بوقف جميع صادرات الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية حتى يتم شرح مقتل الصحفي السعودي.

وقالت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في العاصمة براغ، "من الضروري توضيح خلفية هذا الحادث المروع، وإذا لم يحدث ذلك، فإننا لن نقدم أي أسلحة إلى السعودية".

"سبوتنيك"