8 قتلى بإطلاق نار قرب كنيس في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

وطن-وكالات: طوّقت الشرطة في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، السبت، معبدا يهوديا، وذلك بعد بلاغات عن إطلاق مسلح النار في المبنى، وسقوط عدد من القتلى.

وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ على تويتر، إن هناك شخصا يطلق النار في المنطقة.

ونقل التلفزيون التابع لشبكة "سي بي أس" أن ثمانية قتلى سقطوا في إطلاق النار بينهم شرطيان، في حين أعلنت شبكة "فوكس نيوز" أن أربعة أشخاص قتلوا قرب كنيس "شجرة الحياة" حيث كان مصلون يهود يتجمعون.

وأشارت وسائل إعلام أميركية، إلى استسلام المسلح بعد إصابته أثناء تدخل الشرطة.

وأكد شهود اتصلوا بالنجدة، أن المسلح دخل المعبد وفتح النار، فيما لا يزال هناك عدد من الأشخاص محتجزين داخل المبنى، حيث تحاول قوات الشرطة إخلاءهم.

وتعليقا على الحادثة، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر، أنه يتابع الأحداث التي تقع في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وطلب من سكان المنطقة البقاء بعيدا عن المنطقة.