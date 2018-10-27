طائرة نتنياهو اجتازت السعودية والبحرين في طريقها إلى مسقط

وطن-وكالات: اجتازت طائرة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رحلتها إلى سلطنة عمان مجالات دول عربية أشار إليها المحرر في هيئة البث الإسرائيلية "مكان" شمعون آران على خارطة في "تويتر".

ونشر الصحافي الإسرائيلي على حسابه الرسمي خريطة تبين المسار الذي سلكته طائرة نتنياهو، موضحا أن الطائرة اجتازت المجال الجوي لكل من السعودية والبحرين.

وكشف آران أن طائرة نتنياهو غادرت يوم الخميس إلى سلطنة عمان ومكثت في رحلتها 24 ساعة تقريبا، قبل أن تعود الجمعة إلى تل أبيب.

ولم تظهر الصورة التي نشرها الصحافي الإسرائيلي موعد انطلاق الرحلة أو وقت وصولها إلى عمان، لكن يبدو نتنياهو فيها وهو يصعد إلى طائرة تابعة لخطوط Mango الجوية، دون التطرق إلى ذكر رقم الرحلة.