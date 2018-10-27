فوز المكبر على شباب الظاهرية ضمن الأسبوع السابع من دوري القدس للمحترفين

بيت لحم-وطن: فاز فريق جبل المكبر على ضيفه شباب الظاهرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ستاد الخضر، ضمن الأسبوع السابع من دوري القدس للمحترفين.

وبهذا الفوز، قفز "المكبر" إلى الترتيب السابع برصيد 7 نقاط، فيما بقي الظاهرية في المركز الثاني عشر والأخير متجمدا رصيده عند نقطة واحدة.

وتقدم الظاهرية بالنتيجة مع الدقيقة 44 عندما خطف خروب الكرة من سامر حجازي وتقدم بها ثم أرسلها داخل الصندوق، فأسرع لها المدافع وأبعدها إلى ركنية، نفذها بهاء وريدات إلى داخل الصندوق فتابعها عميد مخارزة إلى داخل الشباك .

وجاءت بداية الشوط الثاني هجومية من "المكبر"، من خلال اللعب على الأطراف والعمق والوصول

إلى صندوق الظاهرية، واستطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 61 بواسطة حسين جوهر الذي تابع الكرة العائدة من العارضة، بعد رأسية أحمد الياس، الذي ارتقى للكرة الثابتة التي سددها محمد خالد .

وبعد هدف التعادل أصبح اللعب بإجماله لمصلحة المكبر الذي واصل ضغطه وسط هجوم مكثف، وبالمقابل تراجع الظاهرية في أدائه ولجأ إلى تحصين دفاعاته مع الاعتماد على الكرات المرتدة .

وأعلنت الدقيقة 80 عن تقدم "المكبر" بالنتيجة بعد إحرازه الهدف الثاني عن طريق بهاء علقم برأسية جميلة، بعد متابعته لعرضية مدحت علان حيث أسكنها في زاوية الحارس معانقة الشباك .

ولم يقف الحظ إلى جانب الظاهرية عندما صدت العارضة رأسية خروب، لتتحول إلى عكسية، قادها مدحت علان ومررها إلى شهاب القنبر الذي دخل بها إلى داخل منطقة الجزاء وعُرقل، فاحتسب الحكم إثرها ركلة جزاء، ترجمها محمد خالد إلى هدف ثالث .

حكم اللقاء، اسحق الكيلاني وساعده كنان بعجاوي، ووليد نجيب ورابعا أحمد ذوقان. راقبها فادي اللحام. مقيم حكام خالد الشلودي.

وفي لقاء آخر أقيم على ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس المحتلة، حافظ هلال القدس على صدارته للدوري بعد أن حقق فوزا مستحقا على ترجي وادي النيص بواقع خمسة أهداف مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الترجي عند النقطة 7 في المركز التاسع .

وتناوب على إحراز أهداف الهلال كل من: محمود عويسات وسجل هدفين، وعدي الدباغ وسجل هدفين أيضا، وعلي نعمة، أما هدف الترجي فجاء من ضربة جزاء عن طريق أشرف نعمان .

وقفز السموع إلى الترتيب الثالث بعد أن حقق نتيجة عريضة على ضيفه مركز طولكرم" السمران" بأربعة أهداف نظيفة في لقاء أقيم بينهما على ستاد دورا الدولي، فرفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة، أما السمران فبقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير وفي جعبته 4 نقاط .

وكانت الجولة السادسة انطلقت أمس، وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

أهلي الخليل - شباب الخليل 1-1

البيرة - الأمعري 0-1