اصابة شابين جراء دهس جيب عسكري إسرائيلي لهما في عزون

قلقيلية-وطن: أصيب شابان مساء اليوم السبت، إثر دهسهما من قبل جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما اعتقل ثالث بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب .

وأكدت مصادر صحفية لوطن: اصابة كلاً من أحمد سليم (27 عاماً)، وعمرحسين (44 عامًا)، بعد دهسهما من قبل جيب عسكري في احدى أحياء بلدة عزون، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج .

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في البلدة، اطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الاضاءة والصوت، والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، تجاه الشبان الذين رشقوا جيش الاحتلال بالحجارة .