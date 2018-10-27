سرايا القدس: أطلقنا 51 صاروخًا وقذيفة تجاه مستوطنات غلاف غزة

غزة-وطن: قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها أطلقت مساء أمس الجمعة وصباح اليوم 51 صاروخًا وقذيفة هاون صوب المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، في عملية أسمتها "ثأر تشرين".

وأوضحت السرايا في بلاغ عسكري مساء السبت، أنها نفّذت العملية "ردًّا على تغول الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء شعبنا بمسيرات العودة وثأرًا لدمائهم".

وبيّنت أنها قصفت جميع مستوطنات "غلاف غزة" بـ33 صاروخًا من نوع 107، وأطلقت 10 صواريخ من نوع جراد، كما أطلقت 8 قذائف هاون.

وأكّدت سرايا القدس أنها "وكل فصائل المقاومة جاهزة وحاضرة للدفاع عن دماء أبناء شعبنا، وأنها لن تسمح للعدو المجرم بالاستمرار في بطشه وعدوانه بحق أبناء شعبنا والتغول في دمائه".

وظهر اليوم، أعلنت حركة الجهاد عن وقف لإطلاق النار مع جيش الاحتلال بعد تدخلات مصرية.