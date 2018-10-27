علماء المسلمين يحذر من نشاط إسرائيل بالخليج

وطن-وكالات: حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، من نشاط إسرائيل في الخليج، داعيا لرفض التطبيع معها في ظل احتلالها لفلسطين.

وطالب الاتحاد في بيان، الأمة الإسلامية وقادتها بالوقوف مع قضاياها الكبرى، وعدم التفريط في القدس الشريف والأراضي المحتلة.

واستنكر أي تطبيع أو استقبال رسمي أو شعبي لوفود المحتلين لقدسنا، والقاتلين لشعبنا في فلسطين، والمحاصرين لغزتنا غزة العزة.

وأضاف أنه يندد: بالتحرك الصهيوني وبأي ترحيب للمحتلين في ديار المسلمين.

وقال بيان الاتحاد إن أي تطبيع أو استقبال لهم هو مكافأة على جرائمهم وعلى احتلالهم لقبلتنا الأولى ومساهمة في تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن.

(الاناضول)