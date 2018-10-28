ملف غزة على طاولة "الكابينت" اليوم

رام الله - وطن: يجتمع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت " صباح اليوم الأحد لبحث التطوارت الامنية على حدود قطاع غزة في اعقاب موجة التصعيد العسكري التي جرت الجمعة .

وسيلتقي الكابنيت اليوم في اجتماع محدد مسبقا لبحث احداث نهاية الاسبوع بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر في محاولة لتطويق الاوضاع وامكانية التوصل الى هدنة.

وشهد قطاع غزة يوم الجمعة تصعيدا بقتل جيش الاحتلال لستة فلسطينيين خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود القطاع، ما دفع فصائل المقاومة الى اطلاق قذائف الهاون ورشقات صاروخية صوب مستوطنات غلاف غزة، لتشن بعدها طائرات الاحتلال غارات متلاحقة على اهداف مختلفة في القطاع.

ونجحت مصر في الوساطة لقف اطلاق النار ومنع تفجر الاوضاع عسكريا.