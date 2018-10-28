المجلس المركزي ينعقد وسط مقاطعة فصائل من منظمة التحرير

وطن: من المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار يومين تحت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية".

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد صرح في وقت سابق، "أن الهدف من عقد الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب الماضي، من أجل حماية مستقبل القضية الفلسطينية، وأبناء شعبنا".

وتعقد هذه الدورة وسط مقاطعة ابرز فصائل منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية بينما يشارك حزب الشعب الفلسطيني.

وكانت حركتا حماس قد اعلنتا مقاطعتهما للجلسة المقررة اليوم في مقر الرئاسة.