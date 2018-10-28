عائلة آل جودة يعزلون اديب جودة عن حمل مفاتيح كنيسة القيامة

رام الله - وطن: أعلن مجلس آل جودة امس السبت عن عزلهم اديب جودة الذي ورد اسمه في قضية تسريب عقار للمستوطنين في عقبة درويش في البلدة القديمة في القدس المحتلة، عن حمل مفاتيح كنيسة القيامة.

وأعلن مجلس العائلة عن عزلهم جودة عن حمل مفاتيح الكنيسة وتكليف لؤي جودة بحمل هذه "الامانة".

واستنكر مجلس العائلة عملية تسريب العقار المشار اليه في عقبة درويش للمستوطنين .

وقال البيان ان مجلس العائلة اجتمع لمناقشة تداعيات تسريب عقار آل جودة الى المستوطنين، ومناقشة امانة حمل مفاتيح كنيسة القيامة لما كان لتداعيات تسريب العقار من اثر سلبي على سمعة العائلة التي ترفض جملة وتفصيلا ما آل اليه العقار ، ولذلك تم عزل اديب جودة من امانة حمل مفاتيج كنيسة القيامة ، الى حين استكمال التحقيقات في عملية التسريب.