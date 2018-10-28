تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي

رام الله - وطن: تحطمت مروحية يملكها صاحب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في موقف سيارات خارج أرض الملعب بعد وقت قصير من إقلاعها بعد انتهاء إحدى المباريات.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن مصير رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا ولكن مصدرا مقربا من العائلة قال لبي بي سي إن مالك النادي كان على متن المروحية.

وكان ليستر سيتي يلعب أمام فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب كينغ باور.

وأظهرت صور لموقع الحادث ألسنة لهب هائلة تتصاعد من موقف السيارات وذلك على الرغم من إطفائها لاحقا، حسبما ذكرت تقارير.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة ليسترشير إن خدمات الطوارئ تتعامل الآن مع حادثة "تحطم طائرة في موقف سيارات خلف ملعب النادي".

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في منطقة ايست ميدلاندز إنهم تلقوا اتصالا عند الساعة 20:38 بالتوقيت المحلي للإبلاغ عن تحطم الطائرة.

وفي فترة ملكية سريفادانابرابا للنادي، فاز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي عام 2016.

وقال المعلق الرياضي في بي بي سي، إيان ستينغر، إن الطائرة "كانت تدور حول نفسها"، وأضاف أن شهود العيان قالوا إنها "سقطت مثل الحجر".

وقال مراسل شبكة سكاي نيوز سبورت، روب دورست، إن المروحية أقلعت من أرض الملعب كما تفعل في كل مرة بعد أي مباراة.

وأضاف أنه بعد ثوانٍ معدودة، يبدو أن قائدها فقد السيطرة عليها لتتحطم داخل موقف سيارات على مسافة مئات الأمتار.

وقال شاهد عيان إنه يبدو "أن المروحة الخلفية للطائرة لم تكن تعمل، ما جعلها تدورحول نفسها".

وقال المصور، ريان براون، الذي كان يغطي المباراة إنه رأى المروحية وهي تغادر ملعب كينغ باور قبل تحطمها.

وأضاف برنامج "فايف لايف"، المذاع على راديو بي بي سي: "توقف محرك الطائرة فعليا، وأدرت رأسي لأسمع صوت طنين شديد... ثم وقع انفجار ضخم".

وقال إنه عندما ركض إلى مكان الحادث "كانت هناك ألسنة لهب ضخمة" وبدا أن أن المروحية كانت قد تحطمت في موقف سيارات بمنطقة صناعية بجوار الملعب.

بي بي سي