الاحتلال ينصب حواجز عسكرية في جنين ويكثف من انتشاره على مداخل البلدات

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، عددا من الحواجز العسكرية في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي عرابة ويعبد وفي محيطهما، وعلى الشارع الالتفافي وشارع جنين- نابلس، وآخر بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية، وفقوعة، وضاحية صباح الخير، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، في ظل الانتشار المكثف لدورياتها.