استطلاع لوطن: 85% يعارضون وصف السلطة للسعودية بدولة العدالة والمبادئ

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي اجرته وكالة وطن ان غالبية المستطلعة ارائهم اعربت عن رفضها لوصف السلطة الفلسطينية للسعودية بدولة العدالة والمبادئ بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واعلان السعودية عن وفاته في قنصليتها في اسطنبول بسبب شجار.

وطرحت وكالة وطن، سؤال استطلاع لجمهور قرائها للتصويت عليه، حول موقفهم من اعلان السلطه الفلسطينية ووصفها للسعوديه بدوله العداله والمبادئ بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي؟ حيث اعرب 85% من المصوتين على السؤال عن معارضتهم لموقف السلطة، فيما أيّده 15% من المستطلعة ارائهم.

وكانت السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً في 20 أكتوبر الجاري، قالت فيه إن السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان "ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ". مشيدة بقرارات سلمان "لإرساء العدل والانصاف والحقائق والقانون"، على حد ما جاء في البيان.