بعد زيارة نتنياهو التطبيعية لعُمان.. مبعوث السلطنة يصل رام الله

رام الله- وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث سلطان عُمان، المستشار سالم بن حبيب العميري، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن العميري، سلم الرئيس "رسالة من السلطان قابوس، شكره فيها على زيارته الهامة للسلطنة، التي اكدت عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتوطيدها"، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.

من جانبه، أكد الرئيس حرص فلسطين وقيادتها على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.

وتأتي زيارة المبعوث العُماني بعد زيارة تطبيعية سريّة، قام بها الجمعة الماضي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للسلطنة والتقى خلالها بالسلطان قابوس، وذكر بيان مشترك صادر عن الجانبين أن الزيارة ناقشت "سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، كما جرى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وتأتي هذه الزيارة النادرة من رئيس وزراء الاحتلال لسلطنة عمان بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس محود عباس للسلطنة، والتي استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها السلطان كذلك.