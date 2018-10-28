مضرب منذ 57 يوماً.. الأسير خضر عدنان يعلن إضرابه عن الماء

جنين- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد، إن الأسير المضرب عن الطعام منذ 57يومًا خضر عدنان (40عامًا)، قرر الامتناع عن شرب الماء، احتجاجًا على استمرار اعتقاله.

وأشارت "الهيئة" في بيان إن قرار "عدنان" جاء على "إثر تجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبه بالإفراج عنه، ووقف اعتقاله التعسفي".

وذكر أن "عدنان" يعيش ظروفًا صحية متدهورة، ولا يستطيع التحرك إلا على كرسي متحرك، وخسر جزءا كبيرًا من وزنه، ويعاني صعوبة في الحديث، وحالة تقيؤ طوال الوقت.

والقيادي عدنان معتقل منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم يصدر حكمًا بحقه حتى اليوم، وتتهمه سلطات الاحتلال بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وبممارسة نشاطات خاصة بقضايا المعتقلين.

وعدنان خاض منذ عام 2012 حتى العام الحالي، ثلاثة إضرابات عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6500 معتقل بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

ومن بين المعتقلين أيضًا 500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.