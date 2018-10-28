مصر: اكتمال ثلاثة سدود كبيرة في منطقة البحر الأحمر

وطن- وكالات: انتهت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ 3 سدود مائية كبيرة، لحماية سواحل رأس غارب على البحر الأحمر من السيول.

وأنشأت الحكومة أيضا 3 بحيرات تقع أمام هذه السدود لحصاد مياه السيول والأمطار في البحر الأحمر لحجز وتخزين أكثر من 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار والسيول في بحيرة أم ضلفة المطلة على جبال البحر الأحمر بالغردقة.

وقال مشرف المشروعات من الخدمة الوطنية بالبحر الأحمر العميد تامر عباس، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، ينفذ أعمال الحماية في 5 مناطق تضم رأس غارب والغردقة والشيخ الشاذلي وبرنيس وشلاتين، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من البحيرات والسدود الصناعية ضمن أعمال الحماية من أخطار السيول في محافظة البحر الأحمر وذلك بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه.