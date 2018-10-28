الوطني لكرة الطائرة يستهل مشواره بالخسارة أمام عُمان في البطولة العربية

القاهرة-وطن: استهل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة، اليوم الأحد، مشواره في البطولة العربية بالخسارة بثلاثة أشواط نظيفة أمام منتخب عُمان في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وكان افتتح البطولة في نسختها الـ21 والتي يشارك فيها 7 منتخبات عربية وهي: فلسطين، والمستضيفة مصر، والأردن، وعُمان، والبحرين، والجزائر، والعراق، وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي يوم أمس السبت، وفاز في المباراة الافتتاحية منتخب مصر على الأردن بثلاثة أشواط نظيفة.

وظهر منتخبنا الوطني ضعيفا خلال مجريات الشوط الأول الذي انهاه المنتخب العُماني لصالحه بـ25-14، بينما تحسن الأداء بصورة كبيرة خلال الشوط الثاني وكان التسجيل نقطة بنقطة، إلا أن خبرة المنتخب العُماني حسمت النتيجة بـ25-19، وبدأ منتخبنا الربع الثالث بصورة قوية وتقدم بالنتيجة وكان شوطا مميزا من جانبه لكن المنتخب العُماني نجح بالخروج فائزا بواقع 25-22.