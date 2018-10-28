لأول مرة.. العلم والنشيد الإسرائيلي أثناء بطولة عالمية للجودو في الإمارات

وطن- وكالات: عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في بطولة عالمية للجودو في أبو ظبي، اليوم الأحد، للمرة الأولى في الإمارات، بعدما أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين الميدالية الذهبية، بحسب ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".

ويشكل عزف النشيد الوطني وحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف المسابقة إحدى الخطوات الأخيرة في سعي الاحتلال إلى التقرب من الدول العربية.

وبثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف تبكي اثناء اداء النشيد الوطني.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير وبعثة رياضية من "اسرائيل" في حدث رياضي في الامارات، بحسب مسؤولين إسرائيليين.