الاحتلال يستهدف 3 شبان على حدود غزة ويعلن استشهادهم

غزة- وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، ان طائرة اسرائيلية مسيرة استهدفت 3 شبان بزعم انهم اقتربوا من السياج الفاصل.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن المواطنين الثلاثة تم استهدافهم في عملية قصف نفذتها طائرة بدون طيار بزعم انهم كانوا يحاولون "زرع عبوة ناسفة على الحدود" دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول مصيرهم.

وافادت مصادر محلية في قطاع غزة انه كان سمع دوي انفجار عند موقع كيسوفيم العسكري شرق المنطقة الواقعة ما بين خانيونس ودير البلح، وسط تردد أنباء عن وجود شهداء جراء القصف.