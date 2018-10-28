الاحتلال يخفض أسعار الوقود ابتداء من الشهر القادم

القدس- وطن: ستنخفض أسعار الوقود عند بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، في منتصف الليل بين يوم الأربعاء والخميس، بـ11 أغورة، أي نحو 1.67 في المئة من سعر اللتر الحالي، وفق ما صرّحت به وزارة الطاقة الاسرائيلية، اليوم الأحد.

ويذكر أن السعر الأقصى لليتر بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص للمستهلك، في محطة خدمة ذاتية (يشمل ضريبة القيمة المُضافة "ماعام") لا تزيد عن 6.48 شاقل. وعند تلقي خدمة كاملة، يُضاف على السعر 21 أغورة لليتر (يشمل القيمة المُضافة)، دون تغيير عن الشهر الماضي.

بينما السعر الأقصى لليتر بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص للمستهلك، في محطة خدمة ذاتية في إيلات (لا يشمل ضريبة القيمة المُضافة "ماعام") لا يزيد عن 5.54 شاقل. وذلك يشكّل انخفاضًا بـ9 أغوروت عن الشهر الماضي. بينما إضافة الخدمة الكاملة تزيد 18 أغورة لليتر (لا يشمل ضريبة القيمة المُضافة)، دون تغيير عن الشهر الماضي.

ويعكس انخفاض أسعار الوقود في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر انخفاض أسعار النفط بحوالي 7 في المئة، والذي يقابل زيادة قدرها 2.8 في المئة في سعر صرف الدولار.

وحددت وزارة الطاقة سعر الوقود في إسرائيل بحسب أسعار النفط في حوض البحر الأبيض المتوسط. وتشكّل نسبة الضريبة المفروضة على الوقود في البلاد أكثر من 60 في المئة من سعر الوقود للمستهلك.