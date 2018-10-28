غزة: الإعلان عن المسير البحري الرابع عشر غداً الإثنين

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، عصر اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري الـ 14 غدا الاثنين، باتجاه الحدود البحرية الفاصلة شمالي قطاع غزة.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي عقد بميناء غزة إن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الثانية عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار، مشيرة إلى أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في عودة اللاجئين وكسر الحصار عن قطاع غزة، داعيةً المؤسسات والهيئات الدولية، لملاحقة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن دماء وتضحيات أبناء قطاع غزة، جذبت انتباه العالم نحو معاناته، مستنكرة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، القوة المفرطة بحق المسيرات البحرية.

وتشهد المناطق البحرية الشمالية للقطاع أسبوعياً تظاهرة بحرية وبرية سلمية يشارك فيها آلاف المتظاهرين السلميين للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006.