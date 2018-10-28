استشهاد ثلاثة أطفال بقصف للاحتلال شرق خانيونس

غزة- وطن: أعلنت صحة غزة، مساء اليوم الأحد، عن انتشال جثامين ثلاثة أطفال ارتقوا بقصف إسرائيلي شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة في تصريح مقتضب، إن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثامين الشهداء الثلاثة وهم أطفال ما بين 12 الى 14 عامًا قرب السياج في المنطقة الحدودية بين دير البلح وخانيونس.

وفي وقت لاحق، اعلن مدير الإعلام في مستشفى الاقصى نبيل الصالحي أنه تم التعرف على هوية الشهداء الأطفال وهم:

1. خالد بسام سعيد 13عاماً

2. عبدالحميد أبو ظاهر 13 عاماً

3. محمد ابراهيم السطرى 13 عاماً

وجميعهم من منطقة وادي السلقا

فيما أفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية بدون طيار أطلقت صاروخًا صوب مجموعة شبان كانوا قرب السياج شرقي خانيونس، دون أن يعرف مصيرهم.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب مركبات الإسعاف التي توجهت للمكان، ومنعوها من التقدم.

فيما زعم موقع "0404" العبري أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على الأقل صوب 2 من الفلسطينيين اقتربوا من السياج وحاول قصه وزرع عبوة في المكان.