يديعوت: حوار سري بين البحرين وإسرائيل لإعلان العلاقات العلنية بينهما

القدس- وطن: في إطار الكشف عن معلومات حول أشكال التطبيع المتلاحقة بين بعض الدول العربية والاحتلال، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرين تجري "حواراً سرياً" مع "إسرائيل"، بهدف إعلان علاقات علنية بينهما.

وقال تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن "دولة البحرين تجري هذه الأيام حواراً سرياً مع إسرائيل، للإعلان عن إقامة علاقات علنية بين الجانبين، تدشنها زيارة مرتقبة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنامة".

وأضافت الصحيفة إن الحوارات بين الطرفين تأتي "في إطار تطبيع العلاقات مع الدول العربية، تمهيداً لتنفيذ الخطة الأميركية لتسوية الصراع، والمعروفة باسم صفقة القرن".

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، قال أمس السبت إنه "يتمنى النجاح لجهود السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، لتجديد عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف آل خليفة، في قمة أمنية بالمنامة "التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون مفتوحاً أمام من يقبلون بمبادئه".

وكان نتنياهو زار سلطنة عُمان قبل أيام، والتقى السلطان قابوس بن سعيد، في زيارة تم التصريح عنها بعد انتهائها، كما سمحت كل من قطر والإمارات لوفود رياضية إسرائيلية بالمشاركة في أحداث رياضية على أراضيها.

"إسرائيل" تستعرض خطة نقل جديدة بمؤتمر دولي في مسقط الأسبوع المقبل

في هذه الأثناء تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة رسمية يقوم بها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى سلطنة عمان الأسبوع القادم للمشاركة في مؤتمر دولي للنقل.

وبحسب هذه الوسائل فقد دعي كاتس بصورة شخصية من قبل نظيره العماني ومنظمي المؤتمر، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير إسرائيلي بالمشاركة في لجنة دولية في عمان.

وسيقوم كاتس خلال المؤتمر بعرض خطة مواصلات ونقل جديدة مشتركة بينه وبين نتنياهو "سكة السلام"، التي تربط بين البحر المتوسط ودول الخليج العربي عن طريق فلسطين المحتلة كجسر بري، والأردن كمركز مواصلات إقليمي.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الوزير كاتس ليس المسؤول الوحيد الذي يزور الخليج العربي، فوزير الاتصالات أيوب قرا خرج أمس لزيارة دبي للمشاركة في مؤتمر اتصالات دولي. كما تتواجد وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف في أبو ظبي لمرافقة منتخب الجودو الإسرائيلي الذي يشارك في بطولة دولية في غراند سلام وحصد أحد لاعبيه الميدالية الذهبية وأنشد "النشيد الوطني الإسرائيلي" لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة.

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