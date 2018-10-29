حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين، صافيا وجافاً وباردا نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية في ساعات الصباح وساعات المساء، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية وجافة وباردة نسبياً الى باردة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح والمساء والليل، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الأربعاء صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح والمساء والليل، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح والمساء والليل، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.