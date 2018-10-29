تحطّم طائرة ركاب اندونيسية على متنها 188 شخصاً

وطن: أعلنت السلطات الاندونيسية، صباح الاثنين، أنّ طائرة ركّاب تابعة لشركة "ليون إير" الاندونيسية للطيران منخفض التكلفة، تحطّمت في البحر بعيد إقلاعها من جاكرتا في رحلة داخلية، وكان على متنها 188 شخصاً.

وقال المدير العام للنقل المدني في وزارة النقل الاندونيسية سيندو ريهايو، إنّ الطائرة كانت تقلّ 178 راكباً بالغاً وطفلاً واحداً ورضيعين وطيّارين اثنين وطاقم مضيفين مكوّن من خمسة أفراد"، مشيراً إلى أنّ الطائرة طلبت من برج المراقبة "الإذن للعودة إلى قاعدتها قبل أن تختفي في النهاية من على شاشات الرادار".

وأعلنت الوكالة الاندونيسية للبحث والإنقاذ، أن الطائرة تحطّمت في البحر قبالة سواحل الأرخبيل، وأنّ طواقمها عثرت على قطع من حطامها وعلى متعلّقات لبعض ركّابها.