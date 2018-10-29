اليوم.. نقابة المحامين تعلّق العمل أمام المحاكم بالضفة

رام الله- وطن: دعت نقابة المحامين النظاميين في الضفة الغربية المحتلة إلى تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات، للمشاركة في مسيرة الضمان الاجتماعي المقررة ظهر اليوم الاثنين برام الله.

وأكدت النقابة في بيان لها على مشاركة جميع المحامين ودعم الحراك ومطالبه العادلة وإرساء قواعد قانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين.

ودعا "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" جميع العمال والعاملات في كافة محافظات الضفة الغربية، للمشاركة في الاعتصام الجماهيري المركزي ظهر اليوم على دوار المنارة وسط رام الله فيما عرف "بيوم الكرامة"، وذلك رفضا لتطبيق قانون الضمان مطلع الشهر القادم بصيغته الحالية.