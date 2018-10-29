غزة: غضب شعبي ومطالبات بالرد على اغتيال الاحتلال 3 اطفال

وطن: تظاهر أهالي قطاع غزة، الليلة الماضية، في عددٍ من مناطق القطاع غضبًا على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أطفال، أمس الأحد، وللمطالبة بالردّ.

وخرجت المظاهرات في البريج ورفح ومخيّم الشاطئ أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، وفي جباليا ومدينة غزّة نفسها، وهتفوا مطالبين المقاومة الفلسطينية بالرد على جريمة قتل الاطفال وبقصف مستوطنات الاحتلال وتل ابيب.

وبعد استهدافهم، منع الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف من الوصول إليهم وأطلق عليها النار، قبل أن تتمكن لاحقًا من انتشالهم، حيث عثرت عليهم "أشلاءً"، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة.

من ناحيته، اعتبر داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، أن مسيرات الجماهير العفوية التي خرجت في قطاع غزة غضباً على جرائم الاحتلال ومطالَبةً للمقاومة بالرد على جريمة قتل الأطفال الأبرياء الثلاثة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، دليل على وعي شعبنا وثقته العالية بمقاومته الباسلة.

وأكد شهاب، في بيان صحفي مقتضب، أن المقاومة لن تخذل هذا الشعب أبداً بإذن الله تعالى، وهي تعاهد الله تعالى ، ثم تعد شعبها بأن تظل وفيّة أمينة تؤدي واجبها والتزامها في الدفاع عنه وصون حقوقه وكرامته.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت الليلة الماضية ثلاثة أطفال شرق مدينة دير البلح ، مما دفع المواطنين الليلة الماضية بالخروج بمسيرات عفوية من معظم مناطق القطاع لمطالبة المقاومة الفلسطينية بالرد على الجريمة .