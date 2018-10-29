وزير إسرائيلي آخر يزور الإمارات

وطن: قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا سيشارك في "مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2018" الذي تبدأ أعماله الاثنين في مدينة دبي الإماراتية.

وأفادت الهيئة، بأن وزير الاتصالات أيوب قرا، سيشارك في المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضافت الهيئة أن "الوزير قرا تلقى دعوة رسمية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة".

ويعتبر المؤتمر من أهم مؤتمرات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، حيث يتم فيه اعتماد السياسات العامة والاستراتيجيات لقطاع الاتصالات والمعلومات حول العالم، وذلك بمشاركة معظم دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة، والشركات العالمية الكبرى والقطاعات الأكاديمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

وكانت وزيرة الرياضة والشباب الإسرائيلية والمتحدثة السابقة باسم جيش الاحتلال ميري ريغيف قد زارت أبوظبي والتقت مسؤولين إماراتيين آخرين، وذلك بمناسبة مشاركة لاعب جودو اسرائيلي في بطولة دولية أقيمت هناك.

ولدى عزف السلام الإسرائيلي بدأت ريغيف بالبكاء وقالت عقب انتهاء التكريم إنها تشعر بالسعادة لأنها المرة الأولى التي يعزف فيها السلام في دولة مسلمة وفي أبو ظبي.

كما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه بموقع تويتر مخاطبا اللاعب الاسرائيلي: "جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا".

وكان نتنياهو قد زار الجمعة سلطنة عمان، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، في زيارة رسمية هي الأولى منذ أكثر من 20 عاما، ووصفها بالناجحة والمهمة.

عربي 21