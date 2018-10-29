وزيرة إسرائيلية تتجول في مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي

وطن: نشرت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين تسجيلا وصورا لوزير الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف وهي تتجول برفقة مسوؤلين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي.

وظهرت ريغيف مرتدية الحجاب وهي تتجول في أرجاء المسجد وتقول بالتوفيق في سجل الزائرين، فيما علق حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالقول إن "ريغيف قامت بزيارة مسجد الشيخ زايد الذي يعتبر من أهم معالم أبو ظبي الإسلامية السياحية وأيقونة الهندسة المعمارية الإسلامية".

ونقل الحساب عن ريغيف قولها خلال الزيارة إن "رسالة المسجد هي رسالة الأخوة والسلام"، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن "الوزيرة دخلت مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باللباس التقليدي، وقامت بتغطية شعر رأسها بالحجاب، بحسب التقاليد المعمول بها عند المسلمين".

وكانت ريغيف وصلت إلى الإمارات قبل أيام برفقة الفريق الإسرائيلي لرياضة الجودو، حيث ظهرت الأحد وهي تقف إلى جانب مسؤولين إماراتيين خلال عزف "النشيد الوطني الإسرائيلي" لأول مرة، وسط ترحيب إسرائيلي وتنديد واسع من الناشطين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي.