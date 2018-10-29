الالاف يحتجون على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية وسط رام الله

رام الله- وطن: تظاهر الاف المواطنين، اليوم الاثنين، وسط مدينة رام الله رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، إعتباراً من الشهر المقبل.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي مطالبين بتعديل بنوده .

واعلن الحراك ان اعتصامه وسط مدينة رام الله سيتواصل حتى مساء اليوم.

وطالب الحراك الموظفون بعدم التوجه الى مؤسساتهم وشركاتهم منذ الاول من شهر تشرين ثاني، نوفمبر وهو الموعد المحدد لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، داعيا الشركات والمؤسسات الخاصة للبدء باضراب مفتوح حتى التراجع عن تنفيذ القانون بصيغته الحالية.