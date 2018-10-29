هيئة الأسرى: الاحتلال يحكم على الأسيرة آسيا كعابنة بالسجن 3 سنوات ونصف

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكمت على الأسيرة آسيا سليمان محمد كعابنة (41 عاما) من سكان قرية دوما في نابلس، بالسجن لمدة 42 شهرا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسيرة كعابنة اعتقلت بتاريخ 24/4/2017، أثناء مرورها عبر حاجز قلنديا، واتهمها الاحتلال بالتهجم على مجندة كانت متواجدة في المكان.

وذكرت أن الأسيرة كعابنة تقبع حاليا في سجن الدامون الى جانب 19 أسيرة فلسطينية داخل ذاك السجن، وهي أم لتسعة من الأطفال أكبرهم بعمر الـ18 عاماً، وأصغرهم لم يتجاوز الأربع سنوات بعد.