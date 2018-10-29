خضر عدنان ينتصر ويتنفس الحرية بعد ايام

رام الله - وطن: قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "سالم" حكمت على الأسير خضر عدنان بالسّجن الفعلي لمدة عام من تاريخ اعتقاله في 11.12.2017 وغرامة مالية بقيمة ألف شيقل.

واضاف بولس ان المحكمة حكمت بـ (18) شهراً وقف تنفيذ على الشيخ عدنان وذلك لمدة خمس سنوات.

ويخوض خضر عدنان اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 58 يوما بسبب مماطلة الاحتلال في الحكم عليه.

وبموجب الحكم الجديد عليه فأنه من المقرر الافراج عن خضر عدنان بعد ايام.

وقالت زوجة خضر عدنان في كلمة لها بعد انتهاء المحكمة: انتصار جديد يُسجل للشيخ بعد حكم المحكمة بـ12 شهراً قضاها ولم يتبق سوى بضعة أيام، مضيفة ان معنويات الشيخ عالية جدا بهذا النصر الجديد.